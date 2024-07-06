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Архип Архипов

Опыт дргшника Гиркина, да сейчас бы в дело! Он прошел несколько войн, и в РФ и за её пределами. То, что его кремлядская власть тупо наебала в 14 году, бросив воевать с дробовиками и противотанковыми ружьями времён ВОВ с какими-никакими ВСУ на тот момент, но всё же регулярными войсками не даёт ей права сажать ни за что на нары такого высококвалифицированного специалиста в военном деле именно сейчас. Могли бы отсрочить приговор, а Гиркин бы подготавливал солдат для ведения ДРГ в учебном центре. Нет, у нас как в басне дедушки Крылова "Петух и жемчужное зерно". К чему оно, какая вещь пустая.