Народный ополченец на блокпосту в Семеновке Ровно десять лет назад, 5 июля 2014 года, отряды народного ополчения Донбасса под командованием Игоря Стрелкова покинули Славянск.
10 лет назад Стрелков сдал Славянск. Когда Россия вернет город, что там сейчас
Комментарии
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АА
Архип Архипов
Опыт дргшника Гиркина, да сейчас бы в дело! Он прошел несколько войн, и в РФ и за её пределами. То, что его кремлядская власть тупо наебала в 14 году, бросив воевать с дробовиками и противотанковыми ружьями времён ВОВ с какими-никакими ВСУ на тот момент, но всё же регулярными войсками не даёт ей права сажать ни за что на нары такого высококвалифицированного специалиста в военном деле именно сейчас. Могли бы отсрочить приговор, а Гиркин бы подготавливал солдат для ведения ДРГ в учебном центре. Нет, у нас как в басне дедушки Крылова "Петух и жемчужное зерно". К чему оно, какая вещь пустая.
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17 час.
ninikooo Митусова
Получается, что Стрелков сидит « за правду»?! Он говорил, чего в армии не хватает пока генералы/паркетники под руководством Шойгу воровали все у бойцов СВО?! А сам Соловьев смог бы устоять перед вооруженным противником?! Стрелков вывел людей с минимальными потерями, не стал их бездумно посылать на танк без гранаты. В чем его вина?! Журналист обвиняет военного командира в предательстве?! Не перебор?!
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16 час.
АА
Архип Архипов
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16 час.
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