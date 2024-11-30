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Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко лидирует, Резцова – 2-я, Смольская – 3-я

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25 Общий зачет Женщины После 1 гонки из 14 1. Наталия Шевченко – 60 2.

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