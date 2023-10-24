Лучшие борцы мира выступят в Москве

Olimpbet стал генеральным партнером турнира PWL 6, который пройдет в столице 3 ноября. Десять лучших борцов сборных Дагестана и Северной Осетии сойдутся в матчевой встрече на шестом номерном турнире PWL, чтобы определить лучшую в мире школу борьбы.