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Калужские новости

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Калужский сенатор озаботился падением сборов налога на прибыль в регионах

Калужский сенатор озаботился падением сборов налога на прибыль в регионах

Сенатора Анатолия Артамонова волнует вопрос, что же случилось в экономике, что привело к такому результатуСенатор от Калужской области Анатолий Артамонов заявил что в большинстве российских регионов наблюдается "отрицательная динамика поступления налога на прибыль" в свои бюджеты.

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