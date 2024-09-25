Калужский сенатор озаботился падением сборов налога на прибыль в регионах

Сенатора Анатолия Артамонова волнует вопрос, что же случилось в экономике, что привело к такому результатуСенатор от Калужской области Анатолий Артамонов заявил что в большинстве российских регионов наблюдается "отрицательная динамика поступления налога на прибыль" в свои бюджеты.