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Царьград

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Daily Mail: Дональд Трамп спасся благодаря движению головой перед выстрелом

Daily Mail: Дональд Трамп спасся благодаря движению головой перед выстрелом

Одно движение головой спасло Дональда Трампа при покушении.Экс-президент США Дональд Трамп спасся при покушении благодаря одному-единственному движению головы.

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