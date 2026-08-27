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Царьград

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УЕФА отменит бойкот турниров ФИФА после отказа от сделки

УЕФА отменит бойкот турниров ФИФА после отказа от сделки

На предстоящем заседании в Монако УЕФА объявит об отмене бойкота турниров ФИФА. Решение связано с отказом главы ФИФА Джанни Инфантино от планов продажи прав на ЧМ частным инвесторам, что устранило причину недовольства УЕФА.

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