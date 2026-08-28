В Сеуте на фоне миграционного кризиса произошли массовые столкновения

Беспорядки на пляжах Сеуты, вызванные недовольством местных жителей нашествием мигрантов из Марокко, потребовали силового вмешательства, сообщила пресс-служба правительства анклава 27 августа в эфире испанского общественного телевидения.
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