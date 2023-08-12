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90% клиентов «Пари» считают, что «ПСЖ» сохранит титул

На победу парижан в предстоящем сезоне приходится 90% от всего объема пари на итоги соревнований.  Аналитики «Пари» считают, что в предстоящем сезоне «ПСЖ» практически наверняка увеличит этот рекорд до двенадцати побед.

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