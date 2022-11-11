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Ромен Грожан о поуле Магнуссена: «Абсолютная фантастика! Рад за тебя, мой друг»

Ромен Грожан о поуле Магнуссена: «Абсолютная фантастика! Рад за тебя, мой друг»

Ромен Грожан поздравил экс-напарника Кевина Магнуссена с сенсационным поулом на Гран-при Сан-Паулу. Грожан и Магнуссен вместе провели четыре сезона за «Хаас», теперь Ромен выступает в «Индикаре».

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