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ИА Регнум

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Средства ПВО за сутки сбили пять снарядов РСЗО HIMARS и более 800 дронов

Российские средства противовоздушной обороны в минувшие сутки сбили 14 управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы HIMARS и 804 БПЛА Вооруженных сил Украины.

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