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Царьград

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В ближайшие три дня Кубань накроют сильные дожди

В ближайшие три дня Кубань накроют сильные дожди

Синоптики также прогнозируют шквалистый ветер.В следующие три дня – 22, 23 и утром 24 июля – в Краснодарском крае прогнозируют ливни с грозой и град.

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