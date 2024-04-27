Флагман AMD RX 8000 мог получить на 50% больше шейдерных движков, чем у RX 7900 XTX Kepler_L2 ...

Флагман AMD RX 8000 мог получить на 50% больше шейдерных движков, чем у RX 7900 XTXKepler_L2 сообщает, что ныне отмененный флагман AMD Radeon из линейки RX 8000 на архитектуре RDNA 4 мог использовать целых 9 шейдерных движков, что на 50% больше, чем у RX 7900 XTX, которая использует графический процессор Navi 31 с 6 шейдерными движками.