Флагман AMD RX 8000 мог получить на 50% больше шейдерных движков, чем у RX 7900 XTX Kepler_L2 ...

Флагман AMD RX 8000 мог получить на 50% больше шейдерных движков, чем у RX 7900 XTXKepler_L2 сообщает, что ныне отмененный флагман AMD Radeon из линейки RX 8000 на архитектуре RDNA 4 мог использовать целых 9 шейдерных движков, что на 50% больше, чем у RX 7900 XTX, которая использует графический процессор Navi 31 с 6 шейдерными движками.
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