Он мог бы прямо сейчас связаться с Дональдом Трампом Отказ президента Украины Владимира Зеленского от немедленного начала мирных переговоров никак не улучшит позиции Киева, заявил подполковник ВС Соединенных Штатов в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
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