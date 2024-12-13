Дэвис: затягивание с переговорами не изменит результат для Владимира Зеленского

Он мог бы прямо сейчас связаться с Дональдом Трампом Отказ президента Украины Владимира Зеленского от немедленного начала мирных переговоров никак не улучшит позиции Киева, заявил подполковник ВС Соединенных Штатов в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала.