"Неизменная решимость". США намерены уничтожить Арктик СПГ-2

Сегодня 21K прочитали Госдеп объявил о "неизменной решимости" уничтожить производственные и экспортные возможности Арктик СПГ-2.
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