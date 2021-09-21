РИАП "АПРАЛ" МТ

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Делягин сообщил о реальном ужасе в России, в связи с ростом цен, который бьет все рекорды

Делягин сообщил о реальном ужасе в России, в связи с ростом цен, который бьет все рекорды

Михаил Делягин привел в пример нынешнюю инфляцию и сравнил е с прошлогодней, что можно назвать подлинным кошмаром, например, цены в пищевой промышленности в июне выросли на 16% по отношению к прошлогодним, что можно назвать очередным прорывом.

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