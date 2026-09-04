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Экс-министр связи стал фигурантом дела о финансовой пирамиде

Бывшему министру связи и массовых коммуникаций России Николаю Никифорову предъявили заочное обвинение в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве, сообщают источники «Коммерсанта».

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