Экс-министр связи стал фигурантом дела о финансовой пирамиде

Бывшему министру связи и массовых коммуникаций России Николаю Никифорову предъявили заочное обвинение в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве, сообщают источники «Коммерсанта».
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