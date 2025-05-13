Долги за ЖКУ: какие ситуации могут привести к их исчезновению? Ирэн ОрлонскаяПо словам адвоката Алексея Тюрина, существуют определенные юридические обстоятельства, при которых долги за ЖКУ не могут быть взысканы.
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