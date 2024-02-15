Актуальные вопросы обсудили на бизнес-завтраке с предпринимателями в Королеве

В минувший вторник в семейно-досуговом центре городского округа Королёв при участии городской администрации, общественной приёмной Уполномоченного по защите прав предпринимателей, налоговых органов прошла встреча с руководителями и представителями бизнеса.
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