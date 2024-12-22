Голливудская звезда Блейк Лайвли обвинила бывшего коллегу в домогательстве

Актриса из Голливуда Блейк Лайвли подала судебный иск против своего коллеги по фильму «Все закончится на нас», актера и режиссера Джастина Бальдони, обвиняя его в домогательствах и намеренной попытке подорвать ее репутацию, пишет РИА Новости со ссылкой на портал TMZ.