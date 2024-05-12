Боевики ВСУ перегрузили Starlink ради просмотра Парада Победы в Москве 9 мая

Людмила Лиханова

А зачем? Кому надо или кто следит за успехами нашей военной промышленности это ни к чему. А вот Искандеры и ЯРС - это впечатляет и наводит на грустные мысли наших врагов. Ну а, зная что у нас всегда есть козыри в рукаве, то не дурак понимает , что если показали это, то ЧТО же в рукаве? Вот пусть гадают и трепещут.