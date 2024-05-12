Украинские военные массово перегрузили сеть Starlink 9 мая, чтобы посмотреть Парад Победы на Красной площади в Москве.
Боевики ВСУ перегрузили Starlink ради просмотра Парада Победы в Москве 9 мая
Комментарии
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Людмила Лиханова
А зачем? Кому надо или кто следит за успехами нашей военной промышленности это ни к чему. А вот Искандеры и ЯРС - это впечатляет и наводит на грустные мысли наших врагов. Ну а, зная что у нас всегда есть козыри в рукаве, то не дурак понимает , что если показали это, то ЧТО же в рукаве? Вот пусть гадают и трепещут.
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13 час.
Eduard
Западные легионеры вооружонные автоматами надеялись,что россияне с луками и стрелами воюют,а тут "Ярс"!
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13 час.
ВТ
Врам Тавризов
Сейчас не время показывать кое-что, что успешно работает на поле боя Да и все, что надо, проявляет себя в боях и видно на дронах Пусть и изучают что им интересно в боевой работе - если нет хотя бы помех в виде пыли и дыма во время пусков боеприпасов
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9 час.
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