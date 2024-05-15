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В Челябинской области пройдет Международный фестиваль духовной музыки

В Челябинской области пройдет Международный фестиваль духовной музыки

Он состоится с 16 по 19 мая при поддержке Губернатора Челябинской области. В рамках фестиваля запланировано 13 концертов в 9 городах нашей области.

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