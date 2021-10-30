Мифы об одинокой маме

Позитив для оптимистовПолитикаМифы об одинокой маме В нашей стране испокон веков все очень любят фольклор, различные мифы и стереотипы. Одинокая мама — не исключение.Вернуться к статье10НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВера ФедороваАбсолютно согласна-это всё мифы. А про стакан воды, ой, как всё неизвестно...Бывает, что и 10 детей, а на закате лет она одна. Не потому что никому не нужна, просто что наши мамы до последнего дня стараются никого не обременять собой. Да и мы, скорее всего, такими будем.NatalyКонечно именно такими и будем. а как иначе то. это я с высоты прожитых лет говорю. Моей мамочке 80 лет и она вдова ( папы не стало 7 лет назад) мауленька живет со мной и моим мужем, но у нас не стандартная ситуация мы заранее подготовили две квартиры на одном этаже стенка в стенку прорубив проход дверцу на кухне таким образом как бы соединив две квартиры, но если хочется всегда можно создать иллюзию автономии то есть соблюсти личные границы для пожилого человека, дать возможность мамочке побыть одной без нас почувствовать некую свободу от " детишек" стоит только хлопнуть дверцей на кухне))))но так только у мамочки, а вот тётка 82 -х лет та давно одна и как бы одинока так как её дочь( двоюродная сестрица) живет в паре кварталах от родительницы и не всегда имеет возможность ежедневно заскочить к мамуленьке.... ТАК, что готовьтесь все мы станем ОМ к годкам80-90))))) ха-ха-хаNatalyДрузья, мне хххх лет, меня мало чем можно удивить, но я несколько раз откладывала этот пост из-за подступивших слез. Для меня стало очень неприятным открытием то, до какой низости можно дойти, пытаясь отомстить своей бывшей жене и «бывшему» ребенку. Просматривая ленту новостей, зацепилась глазами за сообщение о «скандальном разводе в Твери». Сначала даже не придала этому значения. Ну, подумаешь, развод, дело-то житейское. Что там может произойти? Ругаются, имущество делят? Ложки-поварежки всякие? Однако дело обстоит во много раз хуже. Прямо сейчас, не стесняясь сотен глаз, выкладывая свои подвиги на ютьюбе и в ВК, житель Твери терроризирует бывшую жену и 9-летнюю дочь, пользуясь своими «правами отца». А точнее тем, что суд назначил ему время для общения с дочерью. «Общение» это проходит всегда одним и тем же образом. Маленькая девочка и ее мама выходят из подъезда, где их поджидает отец и его «соратница» с видеокамерой. Дальше отец начинает откровенно издеваться над ребенком, обзывая последними словами. В интересах девочки я не буду размещать это видео, но там можно услышать и слово «проститутка», и слова намного, намного хуже. Изощренно издеваясь, «ущемленный отец» говорит, что жалеет, что это его дочь, и что время общения «оплачено» и его надо «отрабатывать» - видимо, речь идет об алиментах. Которые он, кстати, похоже, не платит. Судя по его же словам в сети. «Никаких алиментов с меня многоуважаемая…., разумеется, не получает. И прошу вас, не стоит мне рассказывать, что ребенок каждый день хочет кушать. Где бы не жил я, ее отец, и моей дочери всегда найдется, что скушать в моем доме.» Нескольких кликов в сети хватило для того, чтобы найти разнообразные обращения этого гражданина к обществу, в различные инстанции и даже к президенту. Там он рассказывает, каким подлым образом жена ретировалась из его квартиры и убежала к родителям. А он был поражен в правах отца и настаивает на справедливости. «На…н мне сдался этот самый, который «отцовский капитал»? Вы правда считаете, что мне он нужен? Что я рискну еще раз связаться с какой-либо женщиной и тем-более позволить ей родить мое дитя, хотя бы одно, я уж не говорю о трех? Вы это серьезно?» «Попранный в правах отец» настойчив и тверд, и уже не первый месяц ведет в ВК зловещую группу, которую он сейчас, к счастью, сделал закрытой. Эта группа называется «Война на костях ребенка». Там есть видео всех издевательств над семьей, нецензурные комментарии, и обещание держать подписчиков в курсе новых «встреч с дочерью». Я даже скриншот прикладывать не буду – в нем пришлось бы замазывать практически все. Каждое слово – ядовитая стрела в сердце 9-летней девочки. Я взрослая женщина, но я четыре раза смахивала слезу, когда писала этот пост. Когда вынуждена была погружаться в эту историю. Когда смотрела возмутительное видео издевательств, которое сняли люди, плотно общающиеся с группой «Отцы страны». А что творится в душе у маленькой девочки, которую некому защитить? Это на словах детей отбирают у отцов по первому писку матери. На деле бюрократическая машина слепа и неповоротлива, и может повернуться в любую сторону, что мы и видим на этом примере. Кстати, это вовсе не про мужчин и женщин история, оператор там женщина. И к ней у меня не меньше негодования, единственно что – она чужой человек, не отец. А вот каково воспринимать оскорблением, сказанные близким человеком?NatalyДрузья, я хотела бы обратиться вот к кому. Во-первых, к людям, которые непосредственно курируют этот вопрос в Твери. Я так поняла, что СК уже начал доследственную проверку, и наши «герои» сильно занервничали. Пусть все в этой истории будет по закону, ведь есть же законные способы приструнить парочку. А если получится, то еще и по-совести. Ведь именно от этого будет зависеть то, будет решение формальным, или действительно справедливым. Как же важны в таких органах люди с большим сердцем. Чтобы вовремя заметить, вовремя понять, вовремя предотвратить. Второе – я прошу активных в сети людей обращаться с этой темой с большой осторожностью. Чтобы горячее дыхание интернета не опалило ребенка. И третье – просто ко всем вам, друзья. Сейчас время свободы, по крайней мере, половой. Практически никто не находит свою половинку сразу, встречаются с разными людьми. Поиск иногда затягивается, случаются в нем и неприятности, и ошибки. Это не трагедия. Всегда можно расстаться, уйти, убежать. Но если появятся дети, то разойтись так просто не удастся. Вы будете привязаны к этому человеку до конца своих дней (до совершеннолетия ребенка так уж точно). Так что родные мои, не бросайтесь сразу в омут страсти с головой, если есть сомнения, дайте себе время подумать…Майя MajaНу и где правоохранители Херои? Чего не возбуждаются? По этому уродцу-папочке 3 статьи ук и ак на вскидку плачут уже горючими слезами...Natalyправоохранители. как всегда защищают попранные права Отца ХЕроя из " мужской солидарности он же из одной партии " братья по писюку". Писючиное братство превыше любых законов РФ))))Natalyпосмотрела выпуск «Алена, блин». Там довольный жизнью и в меру упитанный Марат Башаров рассуждал о домашнем насилии и ни в чем не раскаивался. С невозмутимым лицом он рассказывал, что не считает домашним насилием свое поведение в отношении бывших возлюбленных. А факт получения одной из жен черепно-мозговой травмы, спровоцировавшей серьезные далекоидущие последствия в виде появления опухоли, назвал пощечиной. Актер заявил, что женщины заявляют о побоях в публичном пространстве «от боли, от обиды, от безысходности и от небольшого ума». А на известие о том, что петиция о лишении его всех званий собрала массу подписей, тоже отреагировал без особого трепета. Видимо знает, что никто его ничего не лишит. Тут же всплыла тема Регины Тодоренко. Ту за неудачное высказывание в эфире «а что ты сделала, чтобы тебя не били» лишили всего – текущих контрактов, звания «женщина года», благожелательного настроя довольно большой части подписчиков и заставили каяться. Реабилитироваться девушке пришлось сложно, долго и дорого. А с Башарова же как с гуся вода – как он работал, так и работает. Я, признаюсь, потом полночи ворочалась, и пыталась понять, почему люди в случае с Тодоренко и Башаровым реагируют совершенно по-разному. Тодоренко только что не закатали в асфальт, а Башаров можно сказать выбрался сухим из воды. В голову пришло несколько объяснений. Первое, конечно, в разности образов. Образ Башарова все-таки выполнен в более темных красках, как коричневое немаркое пальто. Если что, он сможет и играть неприятного чиновника или рекламировать вытрезвители. Все знаю, что он скандален, горяч, драчлив, неравнодушен к выпивке и имеет представления о семье, мало соотносимые с представлениями наших обычных граждан средней полосы. А Регина выглядела миленькой мамочкой, а Регина все-таки больше про светлый образ светлой барышни, доброта, соки, подгузники, и т.д. Такой образ обычно выглядит эффектным, как белое платье. И также быстро и некрасиво пачкается. Кроме того, Регина женщина, и по умолчанию от нее ждут большего сочувствия к жертвам, большей эмпатии, и т.д. Немного напоминает сход бабушек на лавочке, которые чихвостят нерадивую мать во много раз больше, чем сбежавшего из семьи отца. Мол, он-то мужик, с ним все понятно, а ты-то чего? Есть у нас, особенно в старшем поколении, такое снисходительное отношение к мужчинам как к детям. Они признаются как бы частично недееспособными, но в то же время потенциально способными «натворить дел», поэтому спрашивают женщины друг с друга. Мол, брат маленький, ему 3 годика. А ты-то чего? Это, конечно, далеко не у всех, но я частенько встречала такие тенденции. Впрочем, если сказать честно, я не поклонник «культуры отмены», когда за какие-то поступки в личной жизни и высказывания в публичном пространстве человека на волне хейта лишают всех его прежних достижений. Мне не нравится то, что сейчас происходит с Джонни Деппом и Джоан Роулинг. И если уж думать в этом ключе, тогда надо отменять Толстого и Достоевского, Цветаеву и Хемингуэя… По моей вере, творчество и неоднозначные высказывания и поступки – это все-таки разные вещи, и отвечать за них нужно перед разными инстанциями. Иначе получается какой-то аналог товарищеского суда, вещь некрасивая, не слишком нравственная и неприятная. Кроме того, многие факты невозможно проверить вот так, через интернет. Некоторые дела может решить только суд, Многие сейчас говорят о том, что Марат Башаров должен стать нерукопожатным. Я согласна с этим, но не в таком категорическом контексте. Я считаю, что Марат должен был понести за свои поступки в первую очередь уголовную ответственность. Ответить по закону. А вот после этого люди сами бы решали для себя, отменять его, или нет. По факту же получается, что ответственность он не несет вообще никакую, хотя ходят слухи о том, что кто-то из режиссеров отказался от сотрудничества. Есть две страшных вещи: бездумная, безумная травля, основанная только на одном слове, одном слухе. И полное избегание наказания под флагом влияния, денег, известности и успеха.Natalyскоро всем мифам полный КАПЕЦ придёт и вот почему: -Сейчас все больше и больше людей сознательно решают никогда не становиться родителями, несмотря на ожидания общества: друзей, соседей, знакомых и т. д.Вы видели, куда катится наш мир? С каждым годом проблемы изменения климата и перенаселения становятся все серьезнее. Пора перестать создавать новых людей до тех пор, пока мы не найдем способ решить эти проблемы.«Я бы с удовольствием стала отцом, а не матерью, потому что материнство требует, чтобы женщины пожертвовали ради ребенка всем: от тела до личности и даже собственной жизни (например, моя мама чуть не умерла при родах). Я люблю свое тело, свою финансовую свободу, свою карьеру, свои отношения, а также чистоту и тишину в доме. Я не хочу отказываться от всего этого ради ребенка».==== вот такое нашла в интернете от молодежи. Вот они современные реалии рассуждений тех, кто ещё способен плодится и размножаться(((Майя MajaНе....там другая проблема, видимо.Майя MajaБашаров скотина, но в случае с этим ублюдком оскорбляющим малолетнего ребенка 9 лет на камеру другая история. Более тяжелая для общества.Комментировать
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