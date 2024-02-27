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Гид по оружейной столице рассказал, как тульские пряничники бились за первенство на рынке сладостей

Гид по оружейной столице рассказал, как тульские пряничники бились за первенство на рынке сладостей

Как известно, в Тулу со своим самоваром не ездят. А какое чаепитие без традиционного тульского пряника, известного по всей нашей стране и за ее пределами? Гид по оружейной столице Егор Пронин рассказал редакции ТСН24, как рецепту лакомства удалось не затеряться в веках.

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