Есть два плана… Что делать с Украиной? Рубио раскрыл замыслы США: "Это будет тяжело"

Evgenija Palette

Этот Рубио ОПЯТЬ ТОЛЧЕТ В СТУПЕ ВОДУ... Россия не начинала стрелять... Расстреливать ДОНБАСС (с этого все началось) стали хохлы по ПРИКАЗУ СВОЕГО КРОВАВОГО ПАСТОРА ЗА ТО, ЧТО ДОНБАСС ПРОВЕЛ РЕФЕРЕНДУМ О ВОЗВРАЩЕНИИ ДОМОЙ, В РОССИЮ! Так почему же, неуважаемый Рубио, перестать стрелять должна РОССИЯ?... ПЕРЕСТАНЬТЕ ВКЛЮЧАТЬ ДУРУ-ТО...