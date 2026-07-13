These Are America's Most (And Least) Dangerous States Where you live can significantly affect your likelihood of experiencing violent crime, with reported rates varying severalfold across the United States.
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