Zero Hedge
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Zero Hedge

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These Are America's Most (And Least) Dangerous States

These Are America's Most (And Least) Dangerous States

These Are America's Most (And Least) Dangerous States Where you live can significantly affect your likelihood of experiencing violent crime, with reported rates varying severalfold across the United States.

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