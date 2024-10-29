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Эксперт «Авито Работы» Осьмак рассказала, что работодатели повышают зарплаты в России на фоне дефицита кадров

Эксперт «Авито Работы» Осьмак рассказала, что работодатели повышают зарплаты в России на фоне дефицита кадров

В последний год уровень доходов в России увеличился, достигнув в среднем отметки в 74 тысячи рублей. Об этом «ФедералПресс» рассказала руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы» Анна Осьмак.

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