Эксперт «Авито Работы» Осьмак рассказала, что работодатели повышают зарплаты в России на фоне дефицита кадров

В последний год уровень доходов в России увеличился, достигнув в среднем отметки в 74 тысячи рублей. Об этом «ФедералПресс» рассказала руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы» Анна Осьмак.
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