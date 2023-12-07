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Главное, чтобы не белый. Френч который поможет стильно выделиться

Френч или французский маникюр хоть раз в жизни делала каждая женщина. Правда, в последнее время, он заметно сдал позиции и теперь те, кто хочет что-то натуральное на ногтях, покрывают их базой, нюдовым гель-лаком или прозрачным.

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