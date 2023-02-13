Парламентская газета

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Росгвардии хотят разрешить использовать электрошокеры

Росгвардии хотят разрешить использовать электрошокеры

Охранным подразделениям Росгвардии могут разрешить использовать электрошокеры. Об этом говорится в проекте приказа Федеральной службы войск национальной гвардии, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов в минувшую среду, 8 февраля.

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