Росгвардии хотят разрешить использовать электрошокеры

Охранным подразделениям Росгвардии могут разрешить использовать электрошокеры. Об этом говорится в проекте приказа Федеральной службы войск национальной гвардии, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов в минувшую среду, 8 февраля.
Охранным подразделениям Росгвардии могут разрешить использовать электрошокеры. Об этом говорится в проекте приказа Федеральной службы войск национальной гвардии, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов в минувшую среду, 8 февраля.
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