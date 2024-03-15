В армии РФ ведется разработка военно-учетной специальности пилотов FPV-дронов

В связи с быстрым развитием технологий в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе специальной военной операции на Украине, в российской армии вскоре появится новая военно-учетная специальность (ВУС) для пилотов-операторов FPV-дронов.
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