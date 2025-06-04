НАТО хочет заблокировать торговые пути России на Восток

НАТО планирует блокировать новые торговые пути России на Восток. Североатлантический альянс провел в июне совместный с Азербайджаном тренинг в рамках «Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству».
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