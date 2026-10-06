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«Маленький тигр»на тарелке: зачем во Вьетнаме едят кошек и что об этом говорит закон

«Маленький тигр»на тарелке: зачем во Вьетнаме едят кошек и что об этом говорит закон

В июне 2026 года полиция Хошимина вскрыла двор, где стояли 45 клеток. В них сидели около 400 живых кошек.

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