Сенат США отложил обсуждение антироссийских санкций: ждут решения Трампа

Сенат США затягивает рассмотрение закона о новых антироссийских санкциях. Разработанный сенатором Линдси Грэмом* проект поддержали более 80 законодателей, однако окончательное решение по нему останется за президентом Дональдом Трампом, который намерен принять его лично.