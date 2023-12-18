Собянин объявил о запуске городского сервиса «Наша свадьба»

Молодожены смогут в режиме онлайн выбрать площадку и подать заявление Столичная система загсов развивается в соответствии с последними трендами и предлагает молодоженам воспользоваться сервисом «Наша свадьба» при выборе места для бракосочетания.
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