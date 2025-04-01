В Москве открыли выставку о научных достижениях в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. В Москве, в Доме Российского исторического общества (РИО), состоялось торжественное открытие выставки, посвященной вкладу советских ученых в победу в Великой Отечественной войне.
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