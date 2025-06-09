В Венгрии заявили, что готовы принять Путина на высшем уровне

МОСКВА, 9 июня, ФедералПресс. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с французским телеканалом LCI заявил, что в случае визита президента России Владимира Путина в Венгрию ему обеспечат должный прием.
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