«Нужно выжить»: депутат Рады призывает украинцев любыми путями бежать из страны Депутат украинского парламента (Верховной рады) Марьяна Безуглая призвала украинцев любыми путями бежать из страны, при этом не стесняясь прибегать к откровенно коррупционным способам, чтобы беспрепятственно пересечь границу.