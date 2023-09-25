Посол Барбин: Дания отклоняет большинство запросов по делу о «Северных потоках»

Посол России в Дании Владимир Барбин сообщил, что Копенгаген отказал в совместном расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также не исполнил большинство запросов о правовой помощи по этому делу.
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