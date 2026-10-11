Украинский журналист объяснил, почему США критикуют Украину за удары по российским НПЗ

Украинский журналист Остап Ярыш считает, что президент США Дональд Трамп и другие республиканцы критикуют Владимира Зеленского за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), так как он пытается «подыграть» демократам на выборах в американский Конгресс.
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