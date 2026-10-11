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Украинский журналист объяснил, почему США критикуют Украину за удары по российским НПЗ

Украинский журналист объяснил, почему США критикуют Украину за удары по российским НПЗ

Украинский журналист Остап Ярыш считает, что президент США Дональд Трамп и другие республиканцы критикуют Владимира Зеленского за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), так как он пытается «подыграть» демократам на выборах в американский Конгресс.

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