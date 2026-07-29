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Граудынь о поздравлениях от Путина: «Прочел и был шокирован. Это просто невероятно»

Саблист Павел Граудынь поблагодарил президента России Владимира Путин за поздравления с победой на чемпионате мира в Гонконге.

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