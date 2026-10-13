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ИА Регнум

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В Тыве восьмилетняя девочка разбилась насмерть при падении со скалы

В Тыве восьмилетняя девочка разбилась насмерть при падении со скалы

Восьмилетний ребенок погиб после падения с горы в Республике Тыва. Девочка скончалась от полученных травм в медицинском учреждении города Ак-Довурак, сообщили 13 октября в СУ СК России по региону.

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