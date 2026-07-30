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Царьград

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В Архангельске наказали застройщика, незаконно привлекшего дольщиков

В Архангельске наказали застройщика, незаконно привлекшего дольщиков

Руководитель фирмы, которая не завершила объект долевого строительства, выслушал приговор судаЛомоносовский районный суд Архангельска вынес приговор генеральному директору коммерческой организации, которого признали виновным в привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

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