В Архангельске наказали застройщика, незаконно привлекшего дольщиков

Руководитель фирмы, которая не завершила объект долевого строительства, выслушал приговор судаЛомоносовский районный суд Архангельска вынес приговор генеральному директору коммерческой организации, которого признали виновным в привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.