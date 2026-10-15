НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 октября, ФедералПресс. На площадке «Академии Маяк» имени А. Д. Сахарова 22 октября пройдет первый Нижегородский экономический форум (НЭФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым