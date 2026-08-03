ВизаАпп
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВизаАпп

15 подписчиков

Штраф за просроченный паспорт: сколько и когда платить

Штраф за просроченный паспорт: сколько и когда платить

Паспорт – главный документ, удостоверяющий личность человека. Согласно законам России, менять его следует минимум дважды в течение жизни – по достижении 20, 45 лет и дополнительно при соответствующих обстоятельствах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии