Штраф за просроченный паспорт: сколько и когда платить

Паспорт – главный документ, удостоверяющий личность человека. Согласно законам России, менять его следует минимум дважды в течение жизни – по достижении 20, 45 лет и дополнительно при соответствующих обстоятельствах.
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