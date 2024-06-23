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Зачем на самом деле нужен «Starship»

Зачем на самом деле нужен «Starship»

8 июня 6,8K прочитали Привет. Мы все с изумлением наблюдаем, друзья мои, с какой маниакальной настойчивостью владелец заводов, газет, пароходов Илон Маск создаёт свою космическую систему «Starship».

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ВЯЧЕСЛАВ УЖЕГОВ
Пишет двоечник!
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