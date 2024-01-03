Демотиваторы на Бугаге: Я выбираю ЗОЖ! (17 фото)

Обратите внимание: Демотиваторы-приколы на Бугаге (11 шт). ﻿﻿Новая порция демотиваторов на любой вкус для всех читателей Bugaga! Сегодня в выпуске: о напитках без сахара, о двух новостях, о неожиданной слежке, о скоротечности времени, о правдивом магазине для рыбаков и многом другом! Больше интересных статей здесь: Забавное.