Северная Корея снова отправляет мусорные шары в Южную Корею

В последние недели между Республикой Корея и КНДР продолжилась серия взаимных провокаций. На этот раз Северная Корея вновь отправила на юг воздушные шары с мусором, в том числе с такими паразитами, как круглые черви, власоглавы и острицы.
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