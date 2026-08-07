Премьера «Колобка» обернулась громким скандалом еще до выхода фильма

Новый российский семейный фильм «Колобок» оказался в центре обсуждений еще до премьеры. Вокруг картины разгорелись споры из-за продвижения, конкуренции с зарубежными релизами, реакции зрителей и критики визуального исполнения, сообщает издание для родителей НЭН.