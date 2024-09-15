Алексей Петрович - о вечном огне: "Горит и будет гореть!"

С вечным огнем на Мемориале «Вечность» в Кишиневе всё порядке, он горит и будет гореть! Об этом сообщил один из лидеров поискового движения Молдовы, руководитель поискового отряда "Август" Алексей Петрович, опубликовав соответствующе видео с Мемориального комплекса «Вечность», передает Noi.