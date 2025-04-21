«‎Уже некуда деваться»: на Украине раскрыли, что случилось с Зеленским

«Понятное дело, что этот документ крайне невыгоден для Украины», — приводит его слова РИА Новости. Политолог считает, что «украинская колония» будет установлена на неопределенный срок без каких-либо обязательств со стороны американской стороны.
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