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Белый дом впервые принял Мемориальный квилт для жертв СПИДа

Белый дом впервые принял Мемориальный квилт для жертв СПИДа

Белый дом впервые принял Мемориальный квилт для жертв СПИДа. Об этом 1 декабря сообщило Reuters.Как проинформировало агентство, президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден организовали первую выставку Мемориального квилта жертвам СПИДа.

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