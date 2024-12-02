Белый дом впервые принял Мемориальный квилт для жертв СПИДа. Об этом 1 декабря сообщило Reuters.Как проинформировало агентство, президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден организовали первую выставку Мемориального квилта жертвам СПИДа.
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